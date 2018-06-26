Швейцария – Украина: 12 лет назад украинцы вышли в 1/4 ЧМ-2006, достигнув исторической вершины с рекордом Шовковского

Сборная Украины под руководством Олега Блохина 26 июня 2006 года установила свой рекорд на Мундиале.
Впервые в своей истории Украина вышла в четвертьфинал на крупном турнире среди национальных команд. "Сине-желтые" одолели Швейцарию в серии послематчевых пенальти, не пропустив ни одного гола.
Феноменальный голкипер Динамо Александр Шовковский тогда потянул 2 удара с отметки, еще в одном случае ошибся соперник. Украинский голкипер стал первым в истории, который не пропустил ни одного гола в серии пенальти на чемпионате мира. За Украину забивали Артем Милевский, Сергей Ребров и Олег Гусев. Ошибся только Андрей Шевченко.