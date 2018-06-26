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Швейцария – Украина: 12 лет назад украинцы вышли в 1/4 ЧМ-2006, достигнув исторической вершины с рекордом Шовковского

10:45 928 Читати українською
Швейцария – Украина: 12 лет назад украинцы вышли в 1/4 ЧМ-2006, достигнув исторической вершины с рекордом Шовковского
Швейцарія – Україна в четвертьфинале ЧМ-2006

Сборная Украины под руководством Олега Блохина 26 июня 2006 года установила свой рекорд на Мундиале.

Впервые в своей истории Украина вышла в четвертьфинал на крупном турнире среди национальных команд. "Сине-желтые" одолели Швейцарию в серии послематчевых пенальти, не пропустив ни одного гола.

Феноменальный голкипер Динамо Александр Шовковский тогда потянул 2 удара с отметки, еще в одном случае ошибся соперник. Украинский голкипер стал первым в истории, который не пропустил ни одного гола в серии пенальти на чемпионате мира. За Украину забивали Артем Милевский, Сергей Ребров и Олег Гусев. Ошибся только Андрей Шевченко.

"Ми вийдемо на чемпіонат світу з першого місця". Як Блохін дотримав слова, перший і єдиний раз вивівши збірну України на Мундіаль

Прошло 12 лет, и это достижение остается крупнейшим успехом сборной Украины на чемпионатах мира и Европы.

ЧМ-2006, 1/8 финала. Кельн, 26 июня

Швейцария – Украина – 0:0 (0:3 по пенальти)

Саудовская Аравия – Украина: 11 лет назад "сине-желтые" одержали первую победу на Чемпионате мира

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