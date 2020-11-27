Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал подготовку к рассмотрению дела в Лозанне относительно технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций со Швейцарией.

"Наша правовая позиция очень ясна. Мы ее выложили в аргументах на заседании Апелляционного комитета. Сейчас мы ожидаем мотивационную часть, очень интересно прочитать мотивацию решения. Максимум в понедельник мы получим расшифровку мотивации решения апелляционного органа УЕФА.

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Мы уже готовим свою позицию в КАС (Конституционном арбитражном суде – прим.) в Лозанне. Нас будут представлять очень сильные юристы, в том числе и наши. Приятно, что вокруг этой ситуации объединились все болельщики, граждане Украины, которым не безразлична судьба нашей сборной и честь страны.

Очень много звонков из государственных структур, от юридических компаний, известных юристов. Объединяем эту позицию в отношении очень сильной формулировки в КАС. Нас также будут сопровождать испанские и швейцарские юристы.

У нас будет очень четкая позиция, что это решение должно быть обязательно пересмотрено. Это очень плохой прецедент для европейского и мирового футбола", – поделился Павелко в комментарии Денисов Time.

Напомним, сборной Украины присудили техническое поражение за матч со швейцарцами, которая оставит подопечных Шевченко без места в дивизионе А Лиги наций.

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