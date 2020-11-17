Андрей Шевченко определился со списком игроков, которые получат шанс выйти на поле в поединке 6 тура Лиги наций УЕФА против Швейцарии.

Заметим, что особого выбора у наставника "сине-желтых" не было, ведь сразу 7 футболистов в последние дни сдали положительный тест на COVID-19. Это Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко, Дмитрий Ризнык, Эдуард Соболь и Евгений Макаренко.

Швейцария – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Таким образом, в заявку на игру попали все имеющиеся игроки, среди них и довызванные представители молодежки – Александр Назаренко, Сергей Булеца и Георгий Судаков, сообщает официальный сайт УАФ.

Швейцария – Украина: официальная заявка "сине-желтых" на матч Лиги наций:

Вратари: Андрей Пятов, Андрей Лунин, Юрий Панькив.

Защитники: Илья Забарный, Сергей Кривцов, Евгений Чеберко, Николай Матвиенко, Богдан Михайличенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Назаренко, Руслан Малиновский, Марлос, Георгий Судаков, Игорь Харатин, Сергей Булеца, Александр Зинченко, Александр Зубков.

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.

Матч Швейцария – Украина стартует в 21:45. Перед заключительным туром "сине-желтые" опережают соперника на 3 очка. Таким образом, для сохранения прописки в дивизионе А подопечных Шевченко устроит даже поражение в один гол, за исключением счетов 0:1 или 1:2.

Швейцария – Украина: анонс матча Лиги наций УЕФА