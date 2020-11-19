Сборная Украины получила результаты тестирования на коронавирус, проведенного после прилета из Люцерна. В Швейцарии было сорван матч Лиги наций против местной сборной из-за якобы вспышки пандемии в лагере "сине-желтых".

По прибытии в Борисполь 18 ноября все члены украинской делегации сдали ПЦР-тесты на COVID-19, сообщает официальный сайт УАФ.

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Процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине. После обработки тестов сборную оповестили, что все результаты отрицательные, в частности, представителей Шахтера Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса.

Напомним, что матч Лиги наций Швейцария – Украина был отменен из-за решения швейцарских властей поместить сборную Украины на карантин из-положительных тестов у трех игроков команды. В свою очередь делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, у которых были отрицательные результаты, швейцарцы отказались.

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