УЕФА сообщил Украинской ассоциации футбола, что "в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций Швейцария – Украина не может состоятся".

Швейцария – Украина: "сине-желтых" отправили на карантин, судьбу матча решит УЕФА

Отмечается, что УЕФА и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.

Матч со Швейцарией должен был состояться сегодня (17 ноября), стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени. Последнее тестирование выявило COVID-19 у игроков сборной Украины – Малиновского, Кривцова и Мораеса.

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