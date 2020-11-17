"Это командная игра, ведь они действуют очень сбалансировано, не первый год выступают вместе. Есть футболисты, которые представляют топ-клубы.

Швейцария – Украина: предматчевая пресс-конференция Владимира Петковича

Нам надо постараться очень надежно сыграть в середине поля, не дать швейцарцам показать их футбол, то, что они любят", – цитирует Малиновского сайт УАФ.

Заметим, после 5-ти туров ЛН Украина расположилась на третьей строчке группы А4 с шестью очками. Германия лидирует, Испания идет второй, а замыкает квартет Швейцария. С последними "сине-желтые" проведут заключительный матч текущего розыгрыша Лиги наций во вторник, 17 ноября.

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