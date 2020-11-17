Если украинцы и швейцарцы не смогут договориться о переносе матча, то результат встречи УЕФА может решить с помощью жеребьевки, сообщает blick.ch.

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В лагере Андрея Шевченко уверяют, что имеют 13 здоровых игроков, которых требует медицинский протокол организации, но в свою очередь власти Швецарии блокируют проведение честного поединка.

В случае жеребьевки соперникам предложат три варианта счета: 1:0, 0:0 и 0:1. Напомним, для сохранения прописки в элитном дивизионе Лиги наций, украинцам будет достаточно и ничьей.

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