"Шевченко не принимал участия в рассмотрении дела Швейцария -–Украина в CAS? Это ничего не значит. Лозанна – это не ФИФА, где существуют определенные традиции и есть футбольные люди, которые понимают какие-то футбольные моменты.

Швейцария – Украина: Шевченко в последний момент не внесли в перечень участников слушания по техническому поражению

В Лозанне сидят чистые юристы, которые на футболе никогда не были. Они читают буквы. Было принято решение, чтобы юристы говорили на языке юристов. Шевченко ранее дал все объяснения в письменном виде. Насколько я понимаю, была долгая процедура и юристы долго общались. Все читалось практически до запятой – читались регламенты, позиции, исчислялось время и тому подобное. Там футбольного ничего не было – только юридические аспекты: сделали-не сделали, могли-не могли. Футбольной составляющей не было.

Позиция наших юристов (а там были не только украинские юристы, но и зарубежные) – она ​​обоснована, понятна и логична. Если Лозанна ее примет, то шансы отменить решение о техническом поражении есть и они достаточно большие. Появление в процессе футбольных людей – скорее эмоциональная составляющая. Все спокойно, все нормально", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, слушание по матчу Швейцария – Украина состоялось 16 февраля. Решение CAS будет известно ориентировочно через три недели согласно действующим процедурным правилам.

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