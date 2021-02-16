"Спортивный арбитражный суд четко придерживается процедурных моментов, среди которых – право сторон, участвующих в процессе, быть услышанными. Поэтому всем трем сторонам, принимавших участие в заседании – украинской и швейцарской ассоциациям, а также представителю УЕФА – было предоставлено право предоставить аргументацию своим позициям и апеллировать к аргументам оппонентов.

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В общем заседание продолжалось более пяти часов. На мой взгляд, наша юридическая команда сработала профессионально. А решение по делу будет должным образом объявлено Спортивным арбитражным судом. Лозанны в соответствии с действующими процедурными правилами", – прокомментировал ход заседания генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий для официального сайта организации.

Напомним, 17 ноября из-за ряда положительных тестов на COVID-19 среди украинских игроков швейцарская сторона отказалась от решающей игры Лиги наций, а УЕФА присудил "сине-желтым" техническое поражение, что выбило команду Шевченко из элитного дивизиона турнира.

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