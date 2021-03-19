Спортивный арбитражный суд в Лозанне не нашел вины сборной Украины в срыве поединка Лиги наций УЕФА против швейцарцев, но воспользовался примером другого сорванного коронавирусом матча турнира.

"В материалах нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт (УАФ – Футбол 24) бездействовал в соответствии с протоколом, или что он был другим образом небрежным или неосторожным в защите игроков от COVID-19.

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Никто просто не мог предвидеть или предсказать действия местных швейцарских органов власти в связи с их решением о карантине. Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виновен, а стал еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19", – цитирует решение арбитража официальный сайт УАФ.

Отметим, что упомянутый эпизод касается матча 5-го тура Дивизиона B. Тогда Норвегия получила техническое поражение от румын из-за неявки в Бухарест. Вылет скандинавов в Румынию заблокировало норвежское правительство из-за вспышки COVID-19 в национальной команде.

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