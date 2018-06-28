Швейцария – Коста-Рика: послематчевая пресс-конференция Владимира Петковича

Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился впечатлениями от матча против Коста-Рики.

"Пока не готов говорить о Швеции, главное – мы прошли в 1/8 финала, минимальная цель достигнута и теперь мы можем сконцентрироваться на следующем сопернике. Не было понятно, хватит ли нам ничьи, чтобы пройти дальше, поэтому я был вынужден поставить игроков, которые были на желтых карточках, но теперь уже ничего не поделаешь.

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Хочу поздравить команду Коста-Рики с прекрасным вступлением. Это сильная команда, которая росла от матча к матчу. Мои комплименты сопернику. Сегодня нам, возможно, не хватило немного мотивации. Мы достаточно сильны для того, чтобы реагировать по ходу игры и перетянуть одеяло на себя.

Привыкли к тому, что соперника поддерживают больше, мы будем сохранять эту искру и энтузиазм в матче против Швеции. Нам нужно играть лучше, чем сегодня, амбиций нам не занимать. Не сомневаюсь, что нам все удастся в матче со Швецией. Мы работаем постепенно и должны поставить на карту все, чтобы победить шведов в 1/8 финала", – цитирует Петковича Чемпионат.

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