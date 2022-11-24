Швейцария минимально одолела Камерун в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022. Смотрите видео гола и обзор встречи Швейцария – Камерун на "Футбол 24".

Команды провели фактически равный первый тайм, в котором ближе к забитому голу была Швейцария – Аканджи перед перерывом должен был выводить европейцев вперед. Сделал это "камерунец" Эмболо на старте второй половины, забив, как оказалось, единственный гол во встрече.

Камерун минимально уступил Швейцарии, пропустив от бывшего соотечественника

Добавим, что в группе G также выступают Бразилия и Сербия, которые сыграют сегодня, начало в 21:00.