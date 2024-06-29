Швейцария и Италия открывают 1/8 финала чемпионата Европы. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Швейцария – Италия на Олимпиаштадион в Берлине стартует в 19:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO. Главные события игры традиционно опишет Футбол 24 в текстовом онлайне.

Швейцария – Италия: анонс матча 1/8 финала Евро-2024

Это первый матч 1/8 финала нынешнего розыгрыша Евро. Швейцария заняла второе место группы А, а Италия имела аналогичный результат в квартете В.

Стартовый состав Швейцарии:

Италии: