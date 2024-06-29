Швейцария – Италия: Доннарумма извинился за позорный вылет с Евро-2024
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение от Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2024 и вылет из турнира.
"Нужно признать свою вину – взять на себя ответственность и извиниться. Мы так и не вошли в игру, должны признать это неохотно и отдать должное Швейцарии, которая сыграла великолепную игру. Но мы должны были сыграть намного лучше.
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Участие в таких соревнованиях, как чемпионат Европы, поможет многим из нас, особенно молодым игрокам, лучше справляться с такими матчами и поддерживать более высокий темп. У нас есть много сильных молодых игроков, которые могут расти и совершенствоваться. Мы должны двигаться вперед вместе, и мы будем двигаться вперед", – приводит слова Доннаруммы официальный сайт УЕФА.
Напомним, Италия вылетела уже на первой стадии плей-офф Евро-2024, без шансов проиграв Швейцарии (0:2). Таким образом, действующий чемпион уже выбыл из борьбы за трофей.
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