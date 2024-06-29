"Нужно признать свою вину – взять на себя ответственность и извиниться. Мы так и не вошли в игру, должны признать это неохотно и отдать должное Швейцарии, которая сыграла великолепную игру. Но мы должны были сыграть намного лучше.

Рекордная тики-така чемпионатов Европы в видеообзоре матча Швейцария – Италия – 2:0

Участие в таких соревнованиях, как чемпионат Европы, поможет многим из нас, особенно молодым игрокам, лучше справляться с такими матчами и поддерживать более высокий темп. У нас есть много сильных молодых игроков, которые могут расти и совершенствоваться. Мы должны двигаться вперед вместе, и мы будем двигаться вперед", – приводит слова Доннаруммы официальный сайт УЕФА.

Напомним, Италия вылетела уже на первой стадии плей-офф Евро-2024, без шансов проиграв Швейцарии (0:2). Таким образом, действующий чемпион уже выбыл из борьбы за трофей.

Италия бесхребетно проиграла Швейцарии и вылетела из Евро-2024 – будет новый чемпион