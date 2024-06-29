Швейцария в отборе к Евро-2024 долго запрягала, раздавая очки белорусам и косоварам, а после поражения от Румынии команда вообще проиграла группу. Этот факт заставил смотреть на подопечных Мурата Якина с настороженностью, а фаны альпийской сборной мечтали об увольнении тренера. Мало кто видел чрезвычайно мощную расширенную статистику в квалификации – по ней "нати" были лидерами с колоссальным отрывом.

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И вот швейцарцы приехали в Германию и шокировали. Они разнесли крепкую Венгрию (3:1), а с Германией вели в счете до 90+2-й минуты – альпийцы едва не выиграли группу А. Ничья с Шотландией на этом фоне несколько размывает впечатление, однако там и прагматизм включили, и "тартановая армия" отскочила. Никто о том матче уже не вспомнит – все запомнили грозную игру в других поединках, поэтому сборной Италии сегодня должно быть несладко.

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Прогноз на этот матч от лицензионного букмекера GGBET: Италия победит Швейцарию (коэффициент 2,58). Специалисты ожидают низкую результативность – тотал меньше 2,5 оценили коэффициентом 1,52. Все должно решиться в основное время – на отсутствие экстра-таймов дают 1,36. Посмотрите линию GGBET с 70+ видов спорта и найдите для себя интересный матч! Получи невероятный бонус до 150 000 грн от GGBET! Держи линию на Евро 2024 вместе с GGBET!

Сборная Швейцарии эффективна во всех фазах. Ее защитного блока в схеме 5-3-2 опасается сам Лучано Спаллетти – алленаторе итальянцев отметил, что оборону "нати" почти нереально растянуть, даже если удастся быстро отыгрывать линии. Подопечные Мурата Якина интенсивно прессингуют и держат высокую линию обороны, что также положительно характеризует альпийцев, однако существует риск открываний за спиной.

В атаке швейцарцы любят смещения с флангов в центр, открываясь между линиями за плечами опорников (соперники часто просто не замечают этих движений). Имея на поле такого распасовщика, как Джака, сборная не имеет проблем с отрезанием линий и продвижением к штрафной. Кроме того, у Мурата Якина есть козырь – сыгранная в Болонье связка латераля Эбишера и форварда Ндойе. Хорошо понимая друг друга, она путает правый фланг обороны соперника своими блужданиями по трем вертикальным коридорам.

В контратаках альпийцы тоже опасны, однако коллектив и сам уязвим к ним. У "Нати" есть определенные проблемы с балансом, что особенно проявилось в пропущенном от шотландцев голе. Вообще, при всех своих достоинствах, Швейцария не имела "сухих" матов на Евро-2024 – что изрядно тревожит фанатов сборной.

Но справится ли с таким соперником Италия? Среди болельщиков и журналистов в этом вопросе много скепсиса. "Скуадра" совсем не впечатлила на турнире – подопечные Лучано Спаллетти пропустили гол от Албании уже на 73-й секунде и выдали невыразительный второй тайм, а с Испанией выдали худший игровой перфоманс Евро-2024 (слабее была только Украина в 1-м туре).

Апеннинцы могли и хорватам проиграть, однако на 8-й компенсированной минуте сборную спасли удивительный проход Калафьори и шикарный гол Дзакканьи. Кто знает, где бы оказались "адзурри" с таким футболом, если бы не 11 сейвов Доннаруммы на групповом этапе. Ни один итальянский голкипер не выдавал таких цифр со времен Буффона на Евро-2012.

Игровые проблемы накладываются на кадровые. Чемпионы Европы окончательно потеряли Димарко, а Калафьори пропустит матч из-за дисквалификации. Вопросы возникают и относительно готовности Бастони, хотя Лучано Спаллетти заявил о возвращении Алессандро.

Эта тройка защитников критически важна не только для обороны – она еще и в атаке сильно помогала. Центрбеки "Скуадры" на этом Евро-2024 таскают мяч на чужую треть и встречают соперника на его же половине поля. Именно проход Калафьори (абсолютно обыденный для Рикардо) спас от фиаско с хорватами.

Вот только не следует переоценивать неурядицы итальянцев. У них был замечательный первый тайм с албанцами, где команда перестраивалась в 3-4-3 в атаке и создала немало моментов. "Клетчатых" же тактически контролировали до случайно пропущенного гола - и только потом начались нервы. Провал произошел только с Испанией.

А ведь Швейцария далеко не такая мощная. К тому же, у Италии очень хороший кадровый подбор в атаке - разнообразный и очень эффективный. Есть техничные и скоростные вингеры, есть шустрый таранный форвард Ретеги и мобильный Фаджоли, который даже может сегодня выйти в основе. Скамакка же выглядит универсалом, крайне эффективным в работе между линиями.

Центр поля "Скуадры" тоже впечатляет как классом, так и опытом. Именно поэтому букмекеры ставят на проход Лучано Спаллетти. Впрочем, это лишь теоретические расклады - матчи Евро слишком непредсказуемы.

Ориентировочные составы на матч Швейцария – Италия

Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес – Варгас, Фройлер, Джака, Эбишер – Ридер, Ндое – Эмболо

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бастони, Манчини, Камбьясо – Фраттези, Жоржиньо, Барелла – Кьеза, Скамакка, Пеллегрини

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