Вратарь сборной Испании Унаи Симон, который был признан лучшим игроком поединка со швейцарцами, поделился эмоциями от выхода в 1/2 финала Евро-2020.

"Футбол справедлив, мы – настоящие победители. Однажды я отбил два пенальти в матче против Бетиса. Еще несколько раз мне удавалось подобное в детстве.

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Однако сегодня я бы отдал приз лучшему игроку матча Зоммеру", – сказал Симон в комментарии El Chiringuito TV.

Напомним, Испания стала первым полуфиналистом Евро-2020, одолев в 1/4 финала Швейцарию.

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