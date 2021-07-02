Швейцария – Испания: Симон готов отдать приз лучшего игрока матча своему визави
23:00 - Читати українською
Вратарь сборной Испании Унаи Симон, который был признан лучшим игроком поединка со швейцарцами, поделился эмоциями от выхода в 1/2 финала Евро-2020.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 1 : 3 )
завершено
68’ Джердан Шакири
77’ Ремо Фройлер
68’ Джердан Шакири
77’ Ремо Фройлер
"Футбол справедлив, мы – настоящие победители. Однажды я отбил два пенальти в матче против Бетиса. Еще несколько раз мне удавалось подобное в детстве.
Швейцария – Испания – 1:1 (пенальти – 1:3) – видео голов и ообзор матча
Однако сегодня я бы отдал приз лучшему игроку матча Зоммеру", – сказал Симон в комментарии El Chiringuito TV.
Напомним, Испания стала первым полуфиналистом Евро-2020, одолев в 1/4 финала Швейцарию.
Испания завершила сказку отчаянной Швейцарии и прошла в полуфинал Евро-2020 – дежавю с украинским привкусом
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter