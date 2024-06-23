Немцы встречаются со швейцарцами в третьем туре Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Швейцария – Германия стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.

Швейцария – Германия: анонс матча Евро-2024: анонс матча Евро-2024

Германия взяла уверенный старт на домашнем Евро: разгром Шотландии и победа над Венгрией. Швейцария в матчах с теми же соперниками набрала 4 очка. Команды сохранят первое и второе места в группе А, если сыграют вничью. Юлиан Нагельсманн снова не сделал замен в стартовом составе.

Стартовые составы команд

Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес – Видмер, Фройлер, Джака, Эбишер – Ндой, Эмболо, Ридер.

Запасные: Мвого, Кобель, Стергиу, Эльведи, Закария, Окафор, Штеффен, Цубер, Цезигер, Сьерро, Варгас, Дуа, Шакири, Яшари, Амдуни.

Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт – Андрих, Кроос – Мусиала, Гюндоган, Вирц – Хаверц.

Запасные: Бауманн, тер Штеген, Раум, Гросс, Фюлькруг, Фюрих, Мюллер, Байер, Шлоттербек, Антон, Сане, Хенрикс, Кох, Джан, Ундав.

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