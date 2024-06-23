Встреча лидеров группы “А” содержит в себе несколько интриг. Прежде всего она даст ответ на вопрос о второй команде, которая гарантированно выйдет в плей-офф. Кроме того, именно во Франкфурте определится лидер квартета. Для того, чтобы потеснить Германию с первого места, Швейцарии придется побеждать хозяев Евро-2024.

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Скорее всего, ребята Мурата Якина будут сосредоточены на заочной борьбе с Шотландией, которая идет третьей. Перед заключительным туром между командами сохраняется разница в три балла. Если учесть, что в прошлом матче Швейцария и Шотландия расписали ничью 1:1, то на первый план выходит разница забитых и пропущенных голов. А здесь существенное преимущество у швейцарцев: +2 против -4.

Поэтому Швейцарию вполне устроит ничья. Даже в случае поражения подопечные Якина будут иметь хорошие шансы финишировать вторыми. Шотландии же в параллельном матче придется побеждать Венгрию с разницей в пять голов и рассчитывать на неудачу швейцарцев – только тогда они запрыгнут на второе место.

Складывается впечатление, что сборная Швейцарии на Евро-2024 пока только набирает обороты. В первом туре швейцарцы неплохо сыграли против Венгрии, однако систематически проваливались и едва не упустили преимущество. Впрочем, все закончилось победой 3:1. Зато во втором туре красно-белые не обыграли Шотландию – 1:1.

Следует заметить, что результативным ударом по воротам Тартановой армии отметился Джердан Шакири, ставший первым игроком, который забил на шести крупных международных турнирах подряд. А еще записал в актив пятый гол на чемпионатах Европы. Джердан – лучший бомбардир сборной Швейцарии в истории турнира.

Xherdan Shaqiri has scored in six consecutive major tournaments:



️ World Cup 2014 (1)

️ EURO 2016 (1)

️ World Cup 2018 (1)

️ EURO 2020 (3)

️ World Cup 2022 (1)

️ EURO 2024 (1) pic.twitter.com/HcPgqmSG85 — Sportslens (@sportslens_) June 20, 2024

Теперь Швейцарию ждет Германия, которая первой на Евро-2024 обеспечила себе выход из группы. Однако в контексте встречи со швейцарцами это ничего не значит. Можно не сомневаться, что подопечные Юлиана Нагельсманна будут действовать максимально сконцентрировано и захотят победить. Немцы играют перед родными зрителями, поэтому проблем с настроем не возникнет.

Возможно, Нагельсманн применит ротацию – основным футболистам будет нужен отдых перед стартом плей-офф. Но имеет ли большое значение, кто будет играть, к примеру, в нападении? Фюлькруг или Хаверц? Или кто появится в воротах: Нойер или тер Штеген? В любом случае это Германия и с ней всегда тяжело.

17 - This is Manuel Neuer's 17th appearance at the UEFA European Championship, the joint-most among goalkeepers in the history of the competition (level with Gianluigi Buffon). Legend. #GERHUN #EURO2024 pic.twitter.com/kVtz4mEn6B — OptaFranz (@OptaFranz) June 19, 2024

Возможно, будет стимулировать мысли о ротации у Нагельсманна ситуация с потенциальной дисквалификацией Рюдигера, Та, Миттельштадта и Андриха, которые висят на карточках. "На данный момент нет планов менять команду. Я не беру во внимание риск желтых карточек, потому что полностью верю в команду. Если один игрок будет дисквалифицирован, мы просто поставим другого", – сказал накануне рулевой Бундестим.

На самом деле хозяин Евро-2024 не выглядит непобедимым соперником. Швейцарцы оказали достойное сопротивление Германии в 2020-м, когда выступали в Лиге наций (кстати, в одной группе с Украиной). Тогда оба матча завершились вничью: 1:1 и 3:3. Еще раньше, в 2012-м, в спарринге Швейцария победила Бундестим со счетом 5:3. Последний раз немцы обыгрывали швейцарцев еще в 2008-м. Парни Мурата Якина не прочь продолжить успешную серию на Евро-2024.

Kyle Walker slipping on the turf in Frankfurt — and he's not the only one....#DENENG | #Euro2024



https://t.co/tOIzKm5Uzc pic.twitter.com/5u0cJIly84 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 20, 2024

Как уже было сказано ранее, матч между лидерами группы "А" состоится во Франкфурте. Именно эта арена получает больше всего критики среди всех локаций Евро-2024 из-за ужасного состояния газона. Особенно жаловались на поле англичане, которые встречались во Франкфурте со сборной Дании. В УЕФА даже пообещали принять меры и улучшить качество поля. Ну что ж, увидим.

Ориентировочные составы на матч Швейцария – Германия

Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес – Видмер, Джака, Фройлер, Шакири – Эбишер, Варгас, Эмболо

Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштадт – Грос, Кроос – Мусиала, Гюндоган, Сане – Фюлькруг.

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