Швейцария и Германия сыграли в ничью (1:1) в третьем туре группового этапа Евро-2024. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Немцы уже на 17 минуте открыли счет. Впрочем, VAR вмешался в дело и отменил взятие ворот. А вот гол Ндойе арбитры засчитали, что позволило Швейцарии повести в счете.

Германия вырвала ничью со Швейцарией и выиграла свою группу на Евро-2024 – отмененные голы и неназначенные пенальти

Рубен Варгас удвоил преимущество своей команды, но его гол отменил VAR. Германию от поражения спас Фюлькруг, который в компенсированное время сравнял цифры на табло.

Швейцария заняла второе место с пятью баллами. А вот Германия выиграла свою группу, набрав семь очков.