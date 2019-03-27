toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА ЖУНИОР МОРАЕС ЕВРО-2020 СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Швейцария – Дания – 3:3 – видео голов и обзор матча

00:55 50 Читати українською
Швейцария – Дания – 3:3 – видео голов и обзор матча
Швейцария – Дания – видео голов и обзор матча / Фото KeyStone

Швейцария с Данией не выявили сильнейшего в перестрелке в рамках 2-го тура отбора к Евро-2020.

19’ Ремо Фройлер
66’ Гранит Джака
76’ Брель Эмболо
 
Матиас Йоргенсен 84’
Кристиан Гюткьер 88’
Хенрик Дальсгаард 93’

Зрители швейцарского стадиона стали свидетелями настоящего триллера между местной сборной и национальной командой Дании.

Евро-2020: Дания на выезде спасла ничью против Швейцарии – скандинавы оформили фантастический камбэк

Открыли счет хозяева встречи, и держали минимальное преимущество до свистка на перерыв. Во втором тайме швейцарцы забили еще дважды, и, казалось, сняли вопрос о победителе матча, но гости были с этим не согласны.

За 10 минут до финального свистка датчане сумели отквитать три мяча и сравнять счет.

Видеообзор первого тайма:

Видеообзор второго тайма:

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Швейцария Швейцария Видеоновости Евро-2020 Швейцария - Дания Дания Дания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
37
мин
Парагвай
04:00
Мексика
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук