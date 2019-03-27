Швейцария – Дания – 3:3 – видео голов и обзор матча

Швейцария с Данией не выявили сильнейшего в перестрелке в рамках 2-го тура отбора к Евро-2020.

Зрители швейцарского стадиона стали свидетелями настоящего триллера между местной сборной и национальной командой Дании.

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Открыли счет хозяева встречи, и держали минимальное преимущество до свистка на перерыв. Во втором тайме швейцарцы забили еще дважды, и, казалось, сняли вопрос о победителе матча, но гости были с этим не согласны.

За 10 минут до финального свистка датчане сумели отквитать три мяча и сравнять счет.

Видеообзор первого тайма:

Видеообзор второго тайма: