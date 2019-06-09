toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига наций
ЕВРО-2020 УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ ШВЕЙЦАРИЯ - АНГЛИЯ

Швейцария – Англия: онлайн-трансляция матча за третье место Лиги наций

15:50 267 Читати українською
Швейцария – Англия: онлайн-трансляция матча за третье место Лиги наций
Швейцария – Англия: онлайн-трансляция матча за третье место Лиги наций

Швейцария и Англия в очном матче Лиги наций определят, кто станет обладателем бронзовых медалей турнира. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24",

 

Матч за 3-е место Лиги наций Швейцария – Англия начался в 16:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Санчо деклассировал Де Лигта – момент дня в Лиге наций

Стартовые составы

Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Эльведи – Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес – Шакири, Фернандес, Сеферович

Запасные: Мвого, Омлин, Ланг, Бенито, Мубандже, Закария, Штеффен, Соу, Окафор, Айети, Цубер, Дрмич

Англия: Пикфорд – Александр-Арнольд, Гомес, Магуайр, Роуз – Лингард, Дайер, Делф – Стерлинг, Кейн, Алли

Запасные: Батлэнд, Уокер, Стоунз, Хендерсон, Санчо, Чилвелл, Кин, Райс, Баркли, Рашфорд, Уилсон, Хитон

Португалия – Швейцария: величественный хет-трик Роналду, банальность Петковича и провальный дебют Жоао Фелиша

blog_ava
Украина – Люксембург: Буряк объяснил, в чем сложность поединка отбора к Евро-2020
12:25
513
Теги
Англия Лига наций Швейцария Швейцария Швейцария - Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
53
мин
Португалия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук