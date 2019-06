Швейцария – Англия: онлайн-трансляция матча за третье место Лиги наций

Швейцария и Англия в очном матче Лиги наций определят, кто станет обладателем бронзовых медалей турнира. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24",

Матч за 3-е место Лиги наций Швейцария – Англия начался в 16:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Санчо деклассировал Де Лигта – момент дня в Лиге наций

Стартовые составы

Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Эльведи – Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес – Шакири, Фернандес, Сеферович

Запасные: Мвого, Омлин, Ланг, Бенито, Мубандже, Закария, Штеффен, Соу, Окафор, Айети, Цубер, Дрмич

Англия: Пикфорд – Александр-Арнольд, Гомес, Магуайр, Роуз – Лингард, Дайер, Делф – Стерлинг, Кейн, Алли

Запасные: Батлэнд, Уокер, Стоунз, Хендерсон, Санчо, Чилвелл, Кин, Райс, Баркли, Рашфорд, Уилсон, Хитон

Here it is: the #ThreeLions team for today's clash with Switzerland! pic.twitter.com/GzZxJhx9Ne