"Мы все расстроены таким решением. Мы готовы были играть, было много здоровых игроков, которые могли выйти на поле. Наши с Мораесом результаты тестов были ошибочными.

Кривцов получал предложение по изменению гражданства – защитник сборной Украины ответил категорично

Надеюсь, что Украина подаст апелляцию и справедливость будет восстановлена", – сказал Кривцов для ТК Футбол.

Напомним, 25 ноября УЕФА засчитал для Украины техническое поражение в поединке Лиги наций со Швейцарией. Заметим, УАФ уже заявила, что будет обжаловать решение УЕФА в Лозанне.

"Хай тішаться сц*куни!": Лиге наций – бойкот, Швейцарии и УЕФА – позор, или Истерика после 0:3 для сборной Украины