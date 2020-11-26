Швейцария - Украина: Кривцов призвал УАФ восстановить справедливость относительно результата матча
Защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов возмущен решением УЕФА.
"Мы все расстроены таким решением. Мы готовы были играть, было много здоровых игроков, которые могли выйти на поле. Наши с Мораесом результаты тестов были ошибочными.
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Надеюсь, что Украина подаст апелляцию и справедливость будет восстановлена", – сказал Кривцов для ТК Футбол.
Напомним, 25 ноября УЕФА засчитал для Украины техническое поражение в поединке Лиги наций со Швейцарией. Заметим, УАФ уже заявила, что будет обжаловать решение УЕФА в Лозанне.
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