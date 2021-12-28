Форвард Мехелена Игор де Камарго оценил старания Марьяна Шведа после победы над Мускроном (2:1), где решающий гол в конце матча забил именно наш легионер.

"Он всегда очень упорно тренируется. Он очень техничный и сильный игрок, что и показал в матче против Мускрона.

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Конечно, чемпионат Бельгии отличается от УПЛ, ему нужно время на адаптацию", – цитирует де Камарго официальный сайт Мехелена.

Напомним, форвард сборной Украины появился на поле на 61-й минуте, заменив Николя Сторма и в конце матча точным ударом принес победу своей команде.

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