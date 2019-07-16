Шведском болельщику запретили изменить имя на "Тоттенхэм"

Шведский болельщик Тоттенхэма Дэвид Линд хотел изменить свое имя в честь лондонской команды после выхода "шпор" в финал Лиги чемпионов.

39-летний швед обратился с соответствующим запросом, однако власти страны ответили ему отказом, сообщает Guardian.

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"Это очень печально. Похоже, в Швеции тебя можно назвать практически чем угодно, но не Тоттенхэмом. Ведь есть люди, которых зовут Ньюкаслом, Арсеналом, Ливерпулем или Гизли.

В Швеции многие со странными именами. Есть даже некто по имени "Картошка". Возможно, кто-то в Скаттеверкете болеет за Арсенал?" – предположил Линд.

Представитель Скаттеверкета сказал, что 39-летний швед просто нарушил новые правила, введенные в 2017 году, которые содержали гораздо более строгие указания относительно того, как можно называть людей: "Если кого-то зовут Арсенал в Швеции, то он, вероятно, справился с этим до 2017 года. Согласно закону, который действовал от от 1982 года, вас могли назвать практически как угодно".

К слову, Скаттеверкет – шведское государственное агентство, ответственное за сбор налогов и управление регистрацией населения.

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