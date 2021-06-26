"У нашей сборной на подготовку к поединку 1/8 финала есть восемь дней. Я не знаю, как построена подготовка, но этого времени вполне достаточно, чтобы быть на уровне в физическом плане.

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Шведы демонстрируют хорошую готовность. Просто так их не перебегаешь, тренерскому штабу нужно придумать что-то неординарное, готовить какие-то нестандартные заготовки. Просто так попасть в штрафную шведов будет очень сложно. По итогам трех матчей шведы выглядят лучше украинцев, но это 1/8 финала, поэтому я бы оценил шансы команд на выход в четвертьфинал, как равные", – сказал Рыкун в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборной Украины хватило третьего места, чтобы пробиться в плей-офф Евро-2020. На стадии 1/8 финала подопечные Шевченко встретятся со Швецией. Матч состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.

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