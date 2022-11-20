Вингер Шахтера Марьян Швед все еще оправляется от проблем со здоровьем.

25-летний украинец получил травму в товарищеском матче еще в конце сентября. Повреждение не было серьезным, он провел два матча, но позже ему диагностировали пубалгию (хроническое повреждение паха).

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Все это время Марьян восстанавливался и не попадал в заявку Шахтера. Недавно его прооперировали и он вернулся во Львов, сообщает пресс- служба "горняков" . На полное восстановление Шведу понадобится до 8 недель. Сыграть он сможет только в следующем году.

В активе вингера 6 поединков в оранжево-черной футболке, три гола и одна результативная передача. Его контракт рассчитан до 2027 года.

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