Бельгия, 29 тур

Андерлехт – Мехелен – 1:1

Голы: Нмеча, 43 (п) – де Камарго, 66 (п)

Мехелен ехал в гости к команде Венсана Компани после двух поражений подряд. Украинское дерби прогнозируемо не произошло, ведь Богдан Михайличенко не попадают даже в заявку Андерлехта на матчи чемпионата.

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В свою очередь, Марьян Швед в очередной раз подтвердил реноме лидера Мехелена. Именно украинец был одним из самых активных в составе гостей. Он по меньшей мере имел две возможности отличиться. В первом случае мяч попал в штангу, а во втором – полетел выше.

Однако награду за активность Швед все же получил. Марьян заставил Мурильо нарушить правила. Это произошло в пределах штрафной площадки, поэтому арбитр без колебаний назначил пенальти. К отметке подошел де Камарго и уверенно забил, установив окончательный счет в матче – 1:1.

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