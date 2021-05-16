Бельгия. Группа 2, 4 тур

Мехелен – Стандард – 3:1

Голы: Шуфс, 13, 71, Швед, 57 – Мулека, 89

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Второй круг мини-турнира отразил календарь первого. Поэтому Мехелен и Стандард провели вторую очную встречу за четыре дня. Оба раза победила команда Марьяна Шведа. Правда, украинец оставил заметный след лишь в сегодняшней встрече.

Швед вышел на замену в конце первого тайма, а в начале второй половины забил гол. Как оказалось позже, именно этот мяч стал победным. Таким образом Мехелен набрал 34 пункта и вернул себе лидерство в квартете, которое за несколько часов до этого отобрал Гент.

Добавим, что Марьян Швед впервые за почти два месяца провел на поле более чем 10 минут. Как видим, это принесло свои плоды – первый забитый мяч с начала февраля, когда украинец отмечался в рамках Кубка Бельгии.

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