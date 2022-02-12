Мехелен разгромил Остенде в рамках 27 тура Лиги Жупиле. Один из мячей в активе Марианна Шведа.

Бельгия, 27 тур

Мехелен – Остенде – 3:0

Голы: Мрабти, 42, Швед, 54, Шуфс, 64

Украинский легионер Мехелена Марьян Швед провел роскошные две недели. За это время команда сыграла три матча, трижды победила, а вингер трижды отличался результативными действиями. Мехелен набрал 42 очка и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице.

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Если в предыдущих поединках Швед отдавал результативные передачи, то сегодня забил. Теперь в активе украинца 3 гола и 3 ассиста в 21-м матче на клубном уровне в нынешнем сезоне.