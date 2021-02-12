Швед вынужден пропустить несколько матчей Мехелена из-за травмы
Невероятный прогресс форварда Мехелена Марьяна Шведа несколько остановится.
Украинец пропустил матч Кубка Бельгии против Беерсхота (1:0) из-за травмы, сообщает Nieuwsblad.
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У Шведа незначительный разрыв подколенного сухожилия. Ожидается, что нападающий Мехелена точно пропустит матч против Беерсхота и в чемпионате (14 февраля).
Добавим, что Швед как раз набрал роскошную форму – 3 гола и один ассист в 4 поединках. Такие результаты позволяют воспитаннику Карпат надеяться на возвращение в сборную Украины перед мартовскими матчами.
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