Швед впервые вышел на поле за Селтик – клуб уделил особое внимание дебюту украинца

Хавбек Марьян Швед официально начал новый этап в своей карьере.
21-летний полузащитник вышел в стартовом составе Селтика на матч против австрийского Винера.
Швед узнал игровой номер в Селтике
Флагман шотландского футбола даже сделал акцент на первом появлении украинца в "бело-зеленой" футболке в своем твиттере. Товарищеский матч "кельтов" начался в 19:00 по киевскому времени.
Яремчук и Безус во втором матче подряд отличились голами за Гент
Напомним, Марьян Швед перешел в Селтик из львовских Карпат.