Швед впервые вышел на поле за Селтик – клуб уделил особое внимание дебюту украинца

Хавбек Марьян Швед официально начал новый этап в своей карьере.

21-летний полузащитник вышел в стартовом составе Селтика на матч против австрийского Винера.

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Флагман шотландского футбола даже сделал акцент на первом появлении украинца в "бело-зеленой" футболке в своем твиттере. Товарищеский матч "кельтов" начался в 19:00 по киевскому времени.

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Напомним, Марьян Швед перешел в Селтик из львовских Карпат.