Швед тренируется в общей группе – Карпаты опровергли информацию о тяжелой травме игрока

Атакующий полузащитник Карпат Марьян Швед занимается вместе с партнерами по команде. Игрок готовится к поединку 22-го тура УПЛ против Мариуполя.

Напомним, вчера появилась информация о серьезной травме Марьяна Шведа. Лидер Карпат якобы разорвал мышцу бедра, из-за чего и пропустил поединок против Шахтера.

Впрочем, Карпаты опровергли данную информацию. Львовяне опубликовали фото, на котором Швед готовится к матчу 22-го тура Премьер-лиги против Мариуполя.

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"Марьян Швед тренируется в общей группе и готовится к воскресному матчу против приазовцев. Вряд ли ему удалось это делать с теми ужасными травмами, которые понапридумывали шотландские таблоиды", – говорится в сообщении Карпат в Instagram.

Поединок Карпаты – Мариуполь пройдет 17 марта. Начало в 17:00.

Напомним, по окончании сезона 2019/19 Швед присоединится к шотландскому Селтику, которому принадлежат права на игрока. В текущем сезоне чемпионата Украины Швед провел 19 матчей, в которых отметился 11-ю голами и двумя ассистами.