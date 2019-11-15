Швед: Тренеры Селитка обещают мне игровое время

Вингер Селтика и сборной Украины Марьян Швед поделился ожиданиями от матча квалификации к Евро-2020 и рассказал о своих делах в Шотландии.

"Сыграю ли против Сербии? Я всегда надеюсь выйти на поле. Но доверит ли мне тренерский штаб место на поле в предстоящем матче, будет видно. Ожидания от матча с Сербией? Конечно же, будем играть только на победу. Собственно, как в любой в ином матче. Нас к этому приучил тренерский штаб.

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Игроки Сербии хотят реванша? Пусть они нас боятся. Мы вышли из группы, а не они.

Дела в Селтике? Тренуюсья, стараюсь. Тренеры говорят, что я обязательно получу игровое время, но пока его нет", – цитирует Шведа dynamo.kiev.ua.

Марьян вышел на поле в спарринге с Эстонией (1:0) на 66-й минуте, заменив Андрея Ярмоленко.

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