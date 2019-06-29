Швед дебютирует за Селтик в суботнем матче – тренер отметил украинца

Хавбек Селтика Марьян Швед выйдет на поле в спарринге против австрийского Винера.

Главный тренер Селтика Нил Леннон заявил, что украинский новичок команды Марьян Швед дебютирует в контрольном матче против Винера.

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"Швед хорошо выглядит. Он очень хорошо тренировался и очевидно, что мы предоставим ему игровое время в следующем матче", – цитирует Леннона The Sun.

Поединок Селтик – Винер состоится сегодня, 29 июня, в 19:00 по киевскому времени.

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