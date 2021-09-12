Чемпионат Бельгии, 7-й тур

Андерлехт – Мехелен – 7:2

Голы: Раман, 23 Куами, 49, 57, Мурильо, 61, Амузу, 74, Версхарен, 85, Зиркзее, 87 – Сторм, 37, Кая, 90+1

Яремчук запугивает Динамо очередным голом – Бенфика провела феерическую репетицию перед Лигой чемпионов

Андерлехт был явным фаворитом встречи с Мехеленом, но никто не ожидал, что в ворота гостей влетит 7 мячей. Стоит отдать должное "потерпевшим", которые смогли отквитать два гола.

В стратовый состав Мехелена попал Марьян Швед, но 24-летний нападающий не отмечался результативными действиями и был заменен во втором тайме. Хозяева также имели украинца в своей обойме, ближе к завершению матча со скамейки запасных вышел защитник Богдан Михайличенко.

Победа позволила Андерлехту подняться на 5-ю строчку, Мехелен – 16-й.

Фиорентина победила Аталанту в матче с тремя пенальти – Малиновский круто вышел на замену, конкуренты провалились