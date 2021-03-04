"Я посещал тренировки, но особо не напрягался. Когда я прочитал интервью главного тренера, в котором было сказано несколько резких слов обо мне, я изменил свой образ мышления.

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Это мотивировало меня, и поэтому я снова завоевал доверие тренера", – сказал Швед для Belgiumsoccer.be.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии 23-летний украинец провел 13 матчей, в которых отметился тремя голами и ассистом. Напомним, Швед выступает за Мехелен на правах аренды, контракт игрока принадлежит Селтику.

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