Швед: Рад за Роджерса, желаю ему удачи в Лестере

Атакующий хавбек Карпат Марьян Швед прокомментировал уход Брендана Роджерса с поста наставника Селтика, к рядам которого украинец должен присоединиться ближайшим летом.

Напомним, вчера Брендан Роджерс покинул Селтик, подписав контракт с Лестером до лета 2022 года. С лета 2016-го специалист возглавлял Селтик, с которым дважды подряд стал чемпионом Шотландии.

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат

"Я за него только рад, для него это шаг вперед, ведь Лестер – очень хорошая команда. Буду знакомиться летом с новым тренером, на меня это никак не влияет.

Я общался с Роджерсом. Он – хороший человек, желаю ему удачи в новом клубе. По разговору я чувствовал, что он на меня рассчитывает. Он понравился мне, как тренер. Общались даже на испанском языке.

Хорошо ли для меня то, что Роджерс покинул Селтик? Не могу сказать. Я же с ним не работал", – рассказал Швед в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, в январе Швед подписал контракт с Селтиком, а за Карпаты выступает на правах аренды до конца текущего сезона. К слову, Селтик уже нашел замену Роджерсу – наставником "кельтов" стал Нил Леннон.