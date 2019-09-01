Швед пропустит Дерби "Старой Фирмы" против Рейнджерс

Полузащитник Селтика Марьян Швед пропустит самое большое дерби Шотландии.

Украинец Марьян Швед не попал в заявку Селтика на принципиальный матч против Рейнджерс, сообщает официальный твиттер "кельтов".

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Отметим, что ранее полузащитник пропустил матч Лиги Европы против АИКа и попал в заявку на матч с Хартс.

Напомним, Марьян подписал контракт с Селтиком в начале нынешнего года, но вторую часть сезона провел в Карпатах на правах аренды. Добавим, что за его трансфер львовяне выручили 2 млн евро.

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