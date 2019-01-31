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Швед прокомментировал подписание контракта с Селтиком

31 января 21:33 327 Читати українською
Швед прокомментировал подписание контракта с Селтиком
Марьян Швед / Селтик

Новичок Селтика Марьян Швед прокомментировал свой переход в новую команду.

"Я очень горжусь тем, что першел в этот клуб, а еще больше горжусь тем, что я первый украинец, который перешел в шотландский клуб. Особенно учитывая то, что это значит для Украины. Я сделаю все возможное, чтобы быть примером для украинских футболистов и открыть им двери в Европу.

Швед официально стал игроком Селтика и останется в Карпатах до лета

В следующие несколько месяцев у меня будет много важных игр, поэтому я приду в Селтик с уверенностью в собственных силах. Я знаю, что лето – большое время для европейских команд, поэтому я хочу быть готовым.

Заключительный этап сезона является важным для Карпат, ведь они ведут борьбу за сохранение места в УПЛ и я должен им помочь. Я чувствую ответственность. Но я все равно буду поддерживать Селтик и надеяться, что команда удачно завершит сезон.

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Цвета Карпат также зеленые и белые, так что перейдя в шотландский клуб, я чувствую себя дома. Эти цвета – навсегда в моем сердце.

Я очень рад, что стал игроком Селтика, и доволен, что сейчас могу назвать это своим домом. Это невероятный клуб с огромной историей, и я хочу быть здесь, быть частью этого клуба и написать его будущую историю", – цитирует Шведа официальный сайт Селтика.

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Теги
Мир Трансферы Селтик Селтик Шотландия Трансферы чемпионата Украины Карпаты Карпаты Марьян Швед Марьян Швед
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