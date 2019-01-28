Швед проходит медосмотр в Селтике, – Sky Sports

Вингер Карпат Марьян Швед прибыл в Шотландию и проходит медосмотр в Селтике.

Марьян Швед вскоре станет игроком шотландского Селтика. Как сообщает Sky Sports, украинец прибыл в Шотландию, где проходит медосмотр.

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Ранее главный тренер "кельтов" Брендан Роджерс заявил, что Швед в случае перехода пойдет в аренду из-за наличия большого количества вингеров в команде.

Также интерес к лидеру Карпат проявляло киевское Динамо, но в итоге получилось по борьбе за игрока.

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