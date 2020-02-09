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Швед принял участие в разгромной победе Селтика – украинец впервые с октября сыграл за свой клуб

18:21 102 Читати українською
Швед принял участие в разгромной победе Селтика – украинец впервые с октября сыграл за свой клуб
Марьян Швед / Daily Express

В 1/8 финала Кубка Шотландии Селтик на выезде не оставил шансов представителю третьего по рангу дивизиона шотландского футбола.

Кубок Шотландии, 1/8 финала

Клайд – Селтик – 0:3

Голы: Нтчам, 16, Браун, 40, Байо, 90.

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Гранд из Глазго приехал в гости к скромному Клайду, который находится в нижней части третьего по рангу дивизиона чемпионата Шотландии. Гости прогнозируемо одержали победу – за Селтик отмечались французский форвард Оливье Нтчам, капитан команды Скотт Браун и ивуариец Байо.

Отметим, что украинский нападающий Марьян Швед вышел на замену на 85 минуте. Для него это первый выход на поле в составе Селтика с 19 октября прошлого года. Всего для Шведа этот матч стал лишь третьим за Селтик после перехода из львовских Карпат.

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