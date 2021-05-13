В Лиге Жупиле продолжаются два мини-турнира – чемпионский плей-офф и плей-офф за попадание в Лигу конференций.

Бельгия. Группа 1, 3 тур

Антверпен – Брюгге – 0:0

Бельгия. Группа 2, 3 тур

Стандард – Мехелен – 1:2

Голы: Раскин, 58 – Говори, 14 (авт), Сторм, 54

Удаление: Пейре, 69 (Мехелен)

Яремчук отличился пушечным голом за Гент в Лиге Жупиле

Эдуард Соболь вернулся в стартовый состав, а Брюгге продолжил терять очки после разделения на группы. "Черно-синие" выиграли регулярный чемпионат с солидным отрывом, но теперь их преимущество составляет лишь 5 очков. Антверпен тоже в плей-офф еще не побеждал и занимает последнее место в квартете.

Мехелен неожиданно вырвался в лидеры в борьбе за путевку в Лигу конференций. Хотя победа над Стандардом далась непросто. Марьян Швед раз вышел на заключительные минуты поединка. В последний раз вингер сыграл полный матч еще в середине марта.

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