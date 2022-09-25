Донецкий Шахтер, чтобы заполнить паузу, вызванную матчами сборных, провел товарищеский поединок с польским Радомяком. Интриги встрече добавлял тот факт, что тренером польской команды является бывший футболист "горняков" Мариуш Левандовски.

Мариуш Левандовски: Хочется, чтобы все прекратилось и этой войны не было. Слава Украине!

Украинцы не сумели навязать сопернику свою игру и, в результате, уступили со счетом 0:2. Однако ключевым в матче стала травма форварда "оранжево-черных" Марьяна Шведа. 25-летний нападающий в середине первого тайма после одного из столкновений не смог продолжить игру и был заменен Олегом Пушкаревым, сообщает официальный сайт дончан. Характер повреждения и сроки восстановления пока неизвестны.

Напомним, Швед перешел в Шахтер 1 сентября 2022 года и уже успел провести за "горняков" 4 матча, в которых отличился 3 голами.

Уже 1 октября дончане проведут поединок чемпионата Украины против Металлиста, а через четыре дня на выезде встретятся с Реалом в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шахтер в товарищеском матче уступил середняку польской Экстраклясы – мастер-класс от экс-звезды "горняков"