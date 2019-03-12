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Швед получил тяжелую травму – у вингера разрыв мышцы

17:14 57 Читати українською
Швед получил тяжелую травму – у вингера разрыв мышцы
Марьян Швед / Фото ФК Карпаты

Лидер львовских Карпат Марьян Швед вылетел на неопределенный срок.

6’ Виктор Коваленко
35’ Николай Матвиенко
44’ Де Андраде Барберан Майкон
64’ Виктор Коваленко
79’ Тайсон
 
Мартин Онгла 78’

Вингер "зелено-белых" Марьян Швед не попал в заявку львовян на матч 21-го тура УПЛ против Шахтера (0:5). Наставник "львов" Фабри Гонсалес прокомментировал неожиданное отсутствие ведущего игрока.

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат

"У Марьяна тяжелая травма – разрыв мышцы бедра. Швед – основной игрок нашей команды, поэтому в матче с Шахтером нам пришлось нелегко.

В ближайшее время игрок пройдет еще несколько медицинских тестов, после чего и будут известны сроки восстановления", – цитирует Фабри Daily Record.

В текущем сезоне чемпионата Украины Швед провел 19 матчей, в которых видзначвися 11-ю голами и двумя ассистами.

"Після гри уболівальники нам відверто поспівчували". Мар’ян Швед – про Львівське дербі, Селтік і перемогу над Динамо

Теги
Марьян Швед Марьян Швед Карпаты Карпаты Шахтер - Карпаты Фабрисиано Гонсалес Фабрисиано Гонсалес
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