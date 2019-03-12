Швед получил тяжелую травму – у вингера разрыв мышцы

Лидер львовских Карпат Марьян Швед вылетел на неопределенный срок.
Вингер "зелено-белых" Марьян Швед не попал в заявку львовян на матч 21-го тура УПЛ против Шахтера (0:5). Наставник "львов" Фабри Гонсалес прокомментировал неожиданное отсутствие ведущего игрока.
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"У Марьяна тяжелая травма – разрыв мышцы бедра. Швед – основной игрок нашей команды, поэтому в матче с Шахтером нам пришлось нелегко.
В ближайшее время игрок пройдет еще несколько медицинских тестов, после чего и будут известны сроки восстановления", – цитирует Фабри Daily Record.
В текущем сезоне чемпионата Украины Швед провел 19 матчей, в которых видзначвися 11-ю голами и двумя ассистами.
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