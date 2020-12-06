"Марьян – робкий парень. Он силен в игре один в один и хорошо завершает атаки. У него есть множество замечательных качеств.

Тренер Мехелена: Я не собираюсь больше тратить время на Шведа – он ставит себя выше команды

Но у него невероятно плохое отношение. Я понимаю, почему тренер недоволен", – цитирует игрока Мехелена издание Hln.be.

Напомним, главный тренер бельгийской команды Вутер Вранкен публично раскритиковал форварда сборной Украины Марьяна Шведа за его отношение к работе в Мехелене.

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