"Буду забивать – вызовут. Все просто! Нужно выкладываться в каждой игре, побеждать и совершать результативные действия – тогда обратят на тебя внимание.

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Конечно, каждый футболист хочет попасть в сборную, я не исключение. Будем работать, а могу ли я помочь, будет решать тренерский штаб. Мое дело – работать в каждой игре и помогать клубу стать чемпионом", – сказал Швед в комментарии ВЗБІРНА.

Добавим, что нападающий может похвастаться лишь 2 матчами за сборную Украины, последний из которых был в ноябре 2019 года при тренерстве Андрея Шевченко. Минувшим летом Швед вернулся на родину, подписав контракт с Шахтером. До травмы дела нападающего складывались неплохо – 4 гола и 2 ассиста.

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