Швед отличился забитым голом в матче за дубль Селтика

Вингер Селтика Марьян Швед помог резерву своей команды разбить Абердин в товарищеском матче.

Товарищеские матчи

Селтик – Абердин – 4:0

Голы: Харпер, 5, Карамоко Дембеле, 10, Швед, 33, Око-Флекс, 88

Матч начался очень хорошо для резервной команды "кельтов". Уже на 10 минуте Карамоко Дембеле очень помог своей команду, сначала ассистировал Харперу, а затем забил и сам. До перерыва отличился и Швед, головой замкнув навес Черча. После перерыва Селтик продолжил владеть инициативой и забил еще раз – гол на счету Око-Флекса.

Швед принял участие в разгромной победе Селтика – украинец впервые с октября сыграл за свой клуб

Добавим, что Марьян Швед был заменен на 67 минуте. Украинец недавно вышел на замену в поединке основной команды. До этого Швед последний раз выходил на поле в составе Селтика до 19 октября.

"Оставьте Лунина и еще нескольких – другие могут уйти н***р": оценки фанатов и СМИ, нашедших виновного в неудачах Овьедо