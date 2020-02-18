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Швед отличился забитым голом в матче за дубль Селтика

20:13 53 Читати українською
Швед отличился забитым голом в матче за дубль Селтика
Марьян Швед / фото ФК Селтик

Вингер Селтика Марьян Швед помог резерву своей команды разбить Абердин в товарищеском матче.

Товарищеские матчи

Селтик – Абердин – 4:0

Голы: Харпер, 5, Карамоко Дембеле, 10, Швед, 33, Око-Флекс, 88

Матч начался очень хорошо для резервной команды "кельтов". Уже на 10 минуте Карамоко Дембеле очень помог своей команду, сначала ассистировал Харперу, а затем забил и сам. До перерыва отличился и Швед, головой замкнув навес Черча. После перерыва Селтик продолжил владеть инициативой и забил еще раз – гол на счету Око-Флекса.

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Добавим, что Марьян Швед был заменен на 67 минуте. Украинец недавно вышел на замену в поединке основной команды. До этого Швед последний раз выходил на поле в составе Селтика до 19 октября.

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Мир Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Абердин Абердин Украинцы за рубежом
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