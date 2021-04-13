Бельгийский клуб не может позволить себе выкуп 23-летнего нападающего у Селтика, информирует HLN. "Обручи" требуют за игрока 3 млн фунтов, но Мехелен попытается договориться о продлении аренды.

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"Проблемой стало то, что в Селтике сейчас происходят большие изменения. Будут другие тренер и технический директор. Люди, с которыми мы говорили раньше, уже ушли. Марьян ясно дал понять, что хотел бы остаться здесь. Я тоже считаю, что для него так будет лучше. Ему нужна стабильность", – прокомментировал ситуацию главный тренер Мехелена Вутер Вранкен.

Напомним, Швед присоединился к бельгийскому клубу летом прошлого года. В текущем сезоне украинец провел 18 матчей, отличился 4 голами и 3 ассистами.

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