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Швед официально продолжит карьеру в Мехелене – Селтик отпустил украинца

16:46 - Читати українською
Швед официально продолжит карьеру в Мехелене – Селтик отпустил украинца
Марьян Швед / фото ФК Мехелен

Украинский вингер Марьян Швед стал игроком бельгийского Мехелена. Соглашение рассчитано на сезон 2020/21.

Швед присоединился к Мехелену на правах аренды на один год с правом выкупа, сообщает официальный сайт клуба.

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Бельгийский клуб за свою историю выигрывал Кубок Кубков 1988 и Суперкубок УЕФА. Отметим, что Мехелен временно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бельгии, имея в активе 4 очка после 2 сыгранных туров (но остальные поединки должны состояться на этих выходных).

К слову, Швед провел в составе Селтика только 3 поединка в сезоне 2019/20, в которых отметился забитым голом. Украинец перебрался в шотландский клуб зимой 2019-го из Карпат, подписав контракт на 4,5 года.

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Теги
Трансферы Шотландия Главное Украинцы за рубежом Мехелен Мехелен Марьян Марьян Швед Селтик Селтик Бельгия
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