Швед официально стал игроком Селтика и останется в Карпатах до лета

Атакующий хавбек Карпат Марьян Швед официально стал игроком шотландского Селтика.

Селтик объявил о подписании вингера Карпат Марьяна Шведа. Контракт украинца с шотландским клубом рассчитан на 4,5 года, однако до конца сезона хавбек будет выступать за Карпаты на правах аренды, сообщает официальный сайт Селтика.

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По неофициальной информации, Карпаты получат за вингера 2 миллиона евро. Также интерес к лидеру Карпат проявляло киевское Динамо, но в итоге выбыло из борьбы за игрока.

В текущем сезоне в активе Шведа 18 игр за Карпаты, в которых 21-летний футболист забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

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